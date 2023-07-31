Помимо Лукаса Веры, который объяснил свою натурализацию возможностью попасть в сборную России и уплатой налогов, свою заинтересованность в получении гражданства РФ высказали Матиас Перес и Брайан Мансилья.
– По Вере пока толком не занимались оформлением гражданства, так как еще идет трансферное окно. Немного разгребем дела и приступим к оформлению. Также у нас проявили желание получить гражданство Перес и Мансилья, но пока только на словах. Говорили с ними по этому поводу, они сказали, что было бы неплохо обрести гражданство. Пока без какой?либо конкретики, но такие желания у футболистов есть, – цитирует Андреева Sport24.
По итогам завершившегося сезона "Оренбург" занял седьмое место в чемпионате России, повторив свой лучший результат в истории клуба. В минувшее воскресенье южноуральская команда под руководством Иржи Ярошика набрала свое первое очко в текущем розыгрыше РПЛ. "Оренбург" на выезде ушел от поражения в матче с казанским "Рубином" благодаря голу Переса. В рамках 3-го тура Российской Премьер-лиги "Оренбург" 5 августа на своем поле примет екатеринбургский "Урал".
Спортдиректор "Оренбурга": помимо Веры, у нас проявили желание получить гражданство РФ Перес и Мансилья
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что сразу три аргентинских легионера команды изъявили желание получить российские паспорта.
Фото: ФК "Оренбург"