- Мне нравится то, что "Краснодар", победивший "Сочи" и набравший 6 очков в двух турах, сейчас уже не ставит красоту футбола, эстетику во главу угла. В клубе поняли, что важнее всего - результат. Мы видим гораздо более прагматичную команду, которая нацелена на итоговое место в таблице. ...С первых минут было понятно, что игроки вышли на поле не красоваться, не показывать только зрелищный футбол, а намерены взять три очка во что бы то ни стало. Только так и можно добиться серьезного успеха. А с результатом придет и качество игры, - передает слова Газзаева "СЭ".
"Краснодар" под руководством сербского главного тренера Владимира Ивича возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги по итогам двух стартовых туров. Черно-зеленые набрали 6 очков, победив на выезде московское "Динамо" (3:1) и на своем поле "Сочи" (2:0), столько же турнирных баллов на счету московского "Спартака", по 4 очка набрали "Локомотив", "Зенит", "Крылья Советов", "Ростов" и "Урал".
В матче 2 тура РПЛ против "Сочи" (2:0) "быки" забили оба своих гола в добавленное время обоих таймов - на 45+1 минуте отличился после подачи углового центральный защитник Кайо, на 90+4 минуте окончательный счет игры установил колумбийский нападающий Джон Кордоба.
Газзаев: в "Краснодаре" поняли, что важнее всего - результат. Только так и можно добиться серьезного успеха
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение об игре "Краснодара" в матче 2 тура РПЛ против "Сочи" (2:0).
Фото: ФК "Краснодар"