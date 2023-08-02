- Опять получился валидол, как обычно. "Спартак" выигрывает, потом начинает чудить и получает гол. Команда уже к этому приучила. ...Если бы у "Балтики" был выше класс, они могли бы сыграть вничью со "Спартаком", просто калининградцы по мячу не попадали как следует, - передает слова Шавло "РБ Спорт".
Матч 2 тура Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и калининградской "Балтикой" завершился победой красно-белых со счетом 2:1. На 43 минуте игры счет открыл новичок хозяев поля конголезский нападающий Тео Бонгонда. На 85 минуте голландский атакующий хавбек Квинси Промес удвоил преимущество "Спартака". На 90 минуте чилийский форвард гостей Анхело Энрикес забил ответный гол "Балтики". Всего калининградцы нанесли 5 ударов в створ ворот - столько же, сколько и красно-белые.
Шавло: "Спартак" уже приучил к валидолу. Если бы у "Балтики" был выше класс - могли бы сыграть вничью
Экс-генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал победу красно-белых в домашнем матче 2 тура РПЛ с "Балтикой" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"