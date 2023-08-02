После попадания в лицо банки вратарь упал на беговую дорожку. Ему немедленно оказали медицинскую помощь.
– Стоял вместе с командой, смотрел на трибуну, все отмечали победу. В какой-то момент что-то прилетело в глаз, даже не знал, что именно. Оказывается, это банка с жижей для вейпа. Глаз был закрытый, открыть не мог. Сейчас нормально, врачи посмотрели. Немного жжет глаз, немного мутно вижу.
Это был наш болельщик. Меня сразу забрали сотрудники полиции в отделение, я пришел, там малыш 13-летний сидит. Он извинился передо мной, я написал, что ни к кому претензий не имею, – цитирует Шибаева "Матч ТВ".
2 августа команда Медиалиги 2DROTS одержала победу на своем поле над клубом Второй лиги "Сахалином". Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 (0:0) в пользу 2DROTS. Оба гола хозяева забили в середине второго тайма с промежутком в три минуты. Сначала на 70-й минуте защитник Денис Гудаев реализовал пенальти, а на 73-й минуте Максим Фролов удвоил счет - 2:0. 2DROTS продолжит борьбу во втором раунде Пути регионов Кубка России. Ранее в 1/128 финала турнира пробилась еще одна команда Медиалиги "Амкал".
Вратарь 2DROTS Шибаев: в какой-то момент что-то прилетело в глаз. Меня сразу забрали сотрудники полиции в отделение
Голкипер 2DROTS Александр Шибаев рассказал о попадании постороннего предмета в глаз после финального свистка домашнего матча 1/256 финала Пути регионов Кубка России против "Сахалина" (2:0).
Фото: "Матч ТВ"