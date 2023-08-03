"Есть ли предложения? Конечно, есть, но Барач хочет показать себя в России", — сказал Лапич.
29-летний Барач приехал в Россию летом 2021 года, подписав контракт с "Сочи". В феврале 2022 года Барача до конца сезона арендовали "Крылья Советов", а в июле того же года подписал с командой полноценный контракт. С января по июнь 2023 года Барач выступал на правах аренды за бельгийский "Остенде". Контракт между сторонами истекает летом 2024 года.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Барача: у Матео есть предложения, но он хочет показать себя в России
Cтипе Лапич, агент защитника "Крыльев Советов" Матео Барача, рассказал, что к его клиенту проявляют интерес другие клубы.
Фото: ФК "Крылья Советов"