"Про работу в Медиалиге был сарказм? Говорил на полном серьезе. Если попросят подыграть, разжечь — я готов. Но смотря сколько нулей предложат (улыбается). Чем больше — тем сильнее буду готов", — сказал Евсеев.
47-летний Вадим Евсеев завершил игровую карьеру летом 2012 года. В бытность тренера специалист тренировал "Текстильщик", "Амкар", "Анжи", "СКА-Хабаровск", "Уфу" и "Шинник". С мая 2023 года Евсеев работал в воронежском "Факеле".
Источник: Sport24.
Евсеев — о Медиалиге: попросят подыграть, разжечь — я готов. Но смотря сколько нулей предложат
Главный тренер "Факела" Вадим Евсеев рассказал, что был готов рассматривать предложения из Медиалиги.
Фото: ФК "Факел"