"Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует, но лучше он тоже не становится", — сказал Сёмин.
Чемпионом России последних пяти лет был "Зенит". Отметим, что после событий 2022 года многие легионеры покинули Российскую Премьер-Лигу, в связи с чем многие эксперты заговорили о падении уровня турнира.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Семин: не сказал бы, что футбол у нас в России деградирует, но лучше он тоже не становится
Российский специалист Юрий Сёмин высказался на тему развития российского футбола.
Фото: ФК "Локомотив"