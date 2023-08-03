– Мы ведем переговоры с одним из российских клубов. Посмотрим в ближайшие часы, что из этого выйдет, — передает слова представителей Оласа "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Краснодар" может подписать защитника "Вальядолида" Лукаса Оласа. Об этом сообщало издание Pucela Fichajes.
29-летний Оласа является футболистом испанского "Вальядолида" с лета 2021 года. Действующий контракт уругвайского защитника с командой рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаса в 2,50 млн евро.
Представители защитника Оласа: мы ведем переговоры с одним из российских клубов
В агентстве защитника Лукаса Оласа, который принадлежит испанскому "Вальядолиду", заявили о том, что они ведут переговоры с одним из российских клубов.
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