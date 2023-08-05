- Я, конечно, хочу, чтобы мы закончили чемпионат в тройке, улучшили результат прошлого сезона, выиграли медали, до которых немного недотянули в концовке. Но пока не надо рассуждать об этом и гнать лошадей. Давайте хотя бы первый круг отыграем. Может, вы будете спрашивать, почему "Ростов" на 14-м месте идет. Опять же, трансферное окно еще не закончилось. Когда оно закроется, посмотрим, кто как усилился, что к чему, и можно будет о чем-то говорить, - передают слова Песьякова "Известия".
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина в прошедшем сезоне занял четвертое место в Российской премьер-лиге, набрав 53 очка и показав свой второй результат в клубной истории. При этом желто-синие до последнего тура имели шансы выиграть серебряные или бронзовые медали чемпионата страны, но потерпели поражение в решающем заключительном матче с ЦСКА (1:4).
По итогам двух стартовых туров сезона-2023/2024 "Ростов" набрал 4 очка, на своем поле победив воронежский "Факел" (2:1) и сыграв вничью с петербургским "Зенитом" (1:1), и по дополнительным показателям занимает шестое место в турнирной таблице.
Песьяков: конечно, хочу, чтобы "Ростов" закончил чемпионат в тройке. Но пока не надо гнать лошадей
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков ответил на вопрос о перспективах борьбы желто-синих за медали в текущем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"