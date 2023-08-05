"Болонья" рассматривает 22-летнего крайнего защитника "Спартака" Даниила Хлусевича, способного сыграть на обоих флангах обороны, в качестве варианта усиления состава, сообщают СМИ. По данным источника, официального предложения красно-белым клуб итальянской Серии А еще не делал.
В текущем сезоне Хлусевич принял участие во всех трех официальных матчах "Спартака" во всех турнирах и записал на свой счет 2 гола и 1 результативный пас. Его трансферная стоимость по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 5 миллионов евро, контракт с красно-белыми истекает в июне 2026 года.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: защитником "Спартака" Хлусевичем интересуется итальянская "Болонья"
По данным СМИ, итальянская "Болонья" проявляет трансферный интерес к правому защитнику "Спартака" Даниилу Хлусевичу.
Фото: РПЛ