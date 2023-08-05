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Александр Мостовой: "Рубин" будет играть со "Спартаком" в 5-7 защитников и надеяться на какую-то контратаку

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой дал прогноз на матч красно-белых с "Рубином" в Казани в рамках 3 тура РПЛ.
Фото: РПЛ
- Не думаю, что счет будет крупным, потому что "Рубин" будет играть в 5-7 защитников и надеяться на какую-то контратаку, - передает слова Мостового Metaratings.ru.

Перед началом второго игрового дня 3 тура московский "Спартак" с 6 очками находится на второй строчке турнирной таблице и в случае выездной победы над казанским "Рубином" догонит по очкам лидирующий "Краснодар" с шансами опередить его по дополнительным показателям. Казанцы с 2 набранными очками занимают десятое место.


Рубин Спартак Мостовой
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