- Не думаю, что счет будет крупным, потому что "Рубин" будет играть в 5-7 защитников и надеяться на какую-то контратаку, - передает слова Мостового Metaratings.ru.
Перед началом второго игрового дня 3 тура московский "Спартак" с 6 очками находится на второй строчке турнирной таблице и в случае выездной победы над казанским "Рубином" догонит по очкам лидирующий "Краснодар" с шансами опередить его по дополнительным показателям. Казанцы с 2 набранными очками занимают десятое место.
Александр Мостовой: "Рубин" будет играть со "Спартаком" в 5-7 защитников и надеяться на какую-то контратаку
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой дал прогноз на матч красно-белых с "Рубином" в Казани в рамках 3 тура РПЛ.
Фото: РПЛ