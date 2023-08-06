– Видел момент, что Абаскаль не смог обработать мяч, который к нему прилетел в игре против "Балтики". Но вы еще Слуцкого попросите обработать. Это недоразумения в футболе. Абаскаль еще что-то говорит. Есть еще Галактионов в "Локомотиве", но он хотя бы молчит. Однако и он рано или поздно начнет говорить, – приводит слова Мостового Legalbet.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в 54 года решил пройти обучение на тренера и подал документы в Академию РФС. После прохождения курса он получит лицензию, позволяющую тренировать на профессиональном уровне.
"Спартак" под руководством 34-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля выиграл все 4 стартовых матча сезона и вместе с "Краснодаром" возглавляет турнирную таблицу РПЛ. 39-летний Михаил Галактионов возглавил "Локомотив" после первой части прошлого сезона и помог "железнодорожникам" подняться из зоны вылета на итоговую восьмую строчку по итогам чемпионата России-2022/23. 52-летний уроженец Волгограда Леонид Слуцкий не работает тренером с ноября прошлого года после расторжения контракта с казанским "Рубином".
Мостовой: видел момент, как Абаскаль не смог обработать мяч. Но вы еще Слуцкого попросите обработать
Экс-полузащитник московского "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой высказался по поводу главных тренеров, не игравших в футбол на профессиональном уровне.
Фото: "Матч ТВ"