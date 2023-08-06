– Для того, чтобы сказать, может ли этот сезон быть чемпионским, дождемся 20 августа, когда будем играть с "Зенитом". После этой игры будет понятно, насколько высоки амбиции, – цитирует Федуна "СЭ".
"Спартак" выиграл все четыре матча на старте нового сезона и вместе с "Краснодаром" возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги. По итогам двух туров РПЛ "Зенит" набрал 4 очка и отстает от лидеров на 5 баллов. В случае победы или ничьей в домашней встрече с московским "Динамо", которая состоится 6 августа на "Газпром-Арене", команда Сергея Семака сократит отставание. Стартовый свисток рефери из Тулы Алексея Амелина раздастся в 19:00 по мск.
Федун: после матча с "Зенитом" 20 августа будет понятно, насколько высоки чемпионские амбиции "Спартака"
Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун призвал повременить с оценкой шансов "красно-белых" на чемпионство по итогам сезона-2023/24.
Фото: ФК "Спартак"