- По составу "Спартак" сейчас можно сравнивать только с "Зенитом". Опять забил Бонгонда, хотя только пришел - это к разговорам об адаптации. Пока там адаптируются, Бонгонда кладет в каждом матче. "Спартак" на кураже. Он будет конкурентом "Зенита". Тем более питерцам сейчас надо набирать, а мы видим, как они немного нервничают. Если "Спартак" уцепится, то у них будут все шансы, - передает слова Мостового "Чемпионат".
В матче 3 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" победил на выезде казанский "Рубин" со счетом 4:1. Первый гол в матче забил 27-летний новичок красно-белых нападающий сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда, для которого это уже третий гол в 4 матчах в составе московского клуба, также форвард отметился голевой передачей.
"Спартак" с 9 очками в 3 матчах возглавляет промежуточную турнирную таблицу лиги, "Зенит" с 4 очками в 2 матчах находится на шестой строчке и сегодня сыграет дома с московским "Динамо".
Мостовой: "Спартак" на кураже, он будет конкурентом "Зенита"
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о перспективах красно-белых в текущем сезоне.
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