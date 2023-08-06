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1 - 1 1 1
ФакелПерерыв
Зенит
19:00
ДинамоНе начат
П1 1.76X 4.2П2 4.7
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АхматНе начат
П1 2.35X 3.55П2 3.2

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Акрон
1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Черноморец1 тайм
П1 5.6X 3.45П2 1.66
Родина
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 2.06X 2.57П2 4.64
Кубань
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
Динамо Мх
19:00
КАМАЗНе начат
П1 1.66X 3.55П2 6
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Мостовой: "Спартак" на кураже, он будет конкурентом "Зенита"

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о перспективах красно-белых в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости
- По составу "Спартак" сейчас можно сравнивать только с "Зенитом". Опять забил Бонгонда, хотя только пришел - это к разговорам об адаптации. Пока там адаптируются, Бонгонда кладет в каждом матче. "Спартак" на кураже. Он будет конкурентом "Зенита". Тем более питерцам сейчас надо набирать, а мы видим, как они немного нервничают. Если "Спартак" уцепится, то у них будут все шансы, - передает слова Мостового "Чемпионат".

В матче 3 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" победил на выезде казанский "Рубин" со счетом 4:1. Первый гол в матче забил 27-летний новичок красно-белых нападающий сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда, для которого это уже третий гол в 4 матчах в составе московского клуба, также форвард отметился голевой передачей.

"Спартак" с 9 очками в 3 матчах возглавляет промежуточную турнирную таблицу лиги, "Зенит" с 4 очками в 2 матчах находится на шестой строчке и сегодня сыграет дома с московским "Динамо".


Спартак Зенит Мостовой
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