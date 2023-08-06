— Ночью отравился сильно, был в небольшой прострации. Сложный матч для меня в том числе. Победа помогает справиться с болезнью. Погодные условия очень тяжелые, сложно играть в футбол высокой интенсивности, к чему привыкли. Главное было забить, набрать три очка, не дать сопернику создать моменты, хотя они у "Сочи" были.
Сегодня "Ахмат" провел выездной поединок против "Сочи" в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги. На 36 минуте гости пропустили мяч в свои ворота – у южан пенальти реализовал Кристиан Нобоа. Однако грозненский клуб сумел совершить камбэк. Сначала на 42 минуте Владимир Ильин восстановил равновесие на табло. А в компенсированное к первому тайму время Артем Тимофеев вывел команду из Чечни вперед. Сочинцы старались отыграться и спасти хотя бы ничью. Но сделать этого им не удалось. Как итог – победа "Ахмата" со счетом 2:1.
Источник: "Матч ТВ"
Наставник "Ахмата" Ташуев: в ночь перед игрой с "Сочи" отравился сильно, был в небольшой прострации
Фото: РИА Новости