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Наставник "Ахмата" Ташуев: в ночь перед игрой с "Сочи" отравился сильно, был в небольшой прострации

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Фото: РИА Новости
— Ночью отравился сильно, был в небольшой прострации. Сложный матч для меня в том числе. Победа помогает справиться с болезнью. Погодные условия очень тяжелые, сложно играть в футбол высокой интенсивности, к чему привыкли. Главное было забить, набрать три очка, не дать сопернику создать моменты, хотя они у "Сочи" были.

Сегодня "Ахмат" провел выездной поединок против "Сочи" в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги. На 36 минуте гости пропустили мяч в свои ворота – у южан пенальти реализовал Кристиан Нобоа. Однако грозненский клуб сумел совершить камбэк. Сначала на 42 минуте Владимир Ильин восстановил равновесие на табло. А в компенсированное к первому тайму время Артем Тимофеев вывел команду из Чечни вперед. Сочинцы старались отыграться и спасти хотя бы ничью. Но сделать этого им не удалось. Как итог – победа "Ахмата" со счетом 2:1.

Источник: "Матч ТВ"


Ахмат Ташуев Сочи
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