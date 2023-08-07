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Александр Мостовой: не ожидал такого поражения "Локомотива" от ЦСКА. Вряд ли они еще проиграют кому с таким счетом

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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение "Локомотива" в матче с ЦСКА со счётом 1:4.
Фото: Getty Images
"Никто не ожидал такого результата. Я ожидал, что будет ничья... Вряд ли "Локомотив" за весь сезон проиграет кому-то ещё с таким счетом", — сказал Мостовой.

"Локомотив" проиграл ЦСКА со счётом 4:1. Теперь у железнодорожников четыре очка и девятая строчка в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Галактионова встретится с "Крыльями Советов" дома.

Источник: "Чемпионат".


Мостовой Локомотив ЦСКА
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