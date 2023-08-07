— Он играл последние два года в "Олимпиакосе". Думаю, что это хорошее приобретение, нужное, но я не видел, как он играл. Но давайте отталкиваться от того, что Бонгонда тоже никто не знал. А он пришел и за четыре матча сделал полезного сколько, сколько люди и за год не делают. За Рябчуком наверняка следили, его вели. Посмотрим.
Сегодня, 7 августа 2023 года, пресс-служба московского "Спартака" официально объявила о трансфере защитника Олега Рябчука. Как сообщает статусный интернет-портал Transfermarkt, красно-белые заплатили за переход футболиста греческого "Олимпиакоса" шесть миллионов евро. Что касается контракта, то российский клуб подписал молдавского фулбэка до июня 2026 года.
Защитник Олег Рябчук стал третьим новичком московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Ранее красно-белые подписали полузащитника Хесуса Медину и нападающего Тео Бонгонда.
Источник: "Евро-Футбол"
Мостовой – о Рябчуке в "Спартаке": Бонгонда тоже никто не знал, а он уже сделал столько, сколько люди за год не делают
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал переход молдавского защитника Олега Рябчука из греческого "Олимпиакоса" в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"