– "Спартак" так и будет плохо играть в обороне. Как Абаскаль их научит играть надежно, если сам никогда не играл? (смеется). Они зарабатывают деньги: он и его 10 помощников. Отлично кушают, одеваются. Уже был Тедеско, который бегал, прыгал на бровке. И Виллаш-Боаш в "Зените". Не надо их возвышать. Я всегда говорил: кто не играл в футбол, не может научить футболиста. Они зарабатывают "бабки", а потом курят у себя спокойно, – приводит слова Мостового Legalbet.
8 августа "Спартак" на своем поле одержал волевую победу над "Пари Нижний Новгород" (5:4) в рамках 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка страны. "Красно-белые" повели 2:0 уже на 15-й минуте после голов Леона Классена и Данила Пруцева. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу хозяев. В дебюте второго тайма нижегородцы забили три мяча за 10 минут в ворота голкипера москвичей Ильи Свинова.
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль при счете 3:4 сделал 5 замен, которые перевернули игру. Гол плюс пас от нидерландского нападающего Квинси Промеса принес "красно-белым" волевую победу над "Пари НН" со счетом 5:4. "Спартак" впервые в истории клуба выиграл все 5 матчей на старте сезона. При этом команда пропускала голы от соперников в каждой из игр.
Мостовой: как Абаскаль научит футболистов "Спартака" играть надежно в обороне, если он сам никогда не играл?
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на четыре пропущенных мяча "красно-белыми" в домашнем матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ против "Пари НН" (5:4).
Фото: "Матч ТВ"