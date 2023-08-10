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Президент "Урала" Иванов: Шатов решил учиться на тренера и пока приостановил карьеру

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Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что полузащитник екатеринбургской команды Олег Шатов приостановил карьеру футболиста и принял решение учиться на тренера.
Фото: ФК "Урал"
Шатов решил учиться на тренера и пока приостановил карьеру. Дай бог, чтобы у него все получилось, – приводит слова Иванова "Матч ТВ".

Полузащитник "Урала" Олег Шатов связан действующим контрактом с клубом из Екатеринбурга до конца сезона-2023/24. 33-летний уроженец Нижнего Тагила трижды становился чемпионом России в составе санкт-петербургского "Зенита". Шатов выступал за "сине-бело-голубых" 2013 по 2020 годы. В течение карьеры хавбек также защищал цвета махачкалинского "Анжи", "Краснодара" и казанского "Рубина".


Урал Зенит Иванов Г. Шатов
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