Как сообщает источник, форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба оказался в лазарете. Он пропустит 10 дней. Российский футболист точно не поможет "железнодорожникам" в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов", который состоится 12 августа. Его участие в игре 5-го тура чемпионата страны с "Краснодаром" остается под вопросом.
34-летний Дзюба в текущем сезоне принял участие в 4-х играх московского "Локомотива". Артем отличился одним голом. Отметим, что 8 августа нападающий "железнодорожников" пропустил поединок Кубка России с казанским "Рубином" (1:0).
Источник: Metaratings
Metaratings: нападающий "Локомотива" Артем Дзюба выбыл из строя на 10 дней
Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба из-за травмы пропустит 10 дней.
Фото: "Чемпионат"