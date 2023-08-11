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Асхабадзе: "Факел" не обращался в ЭСК в течении прошлого сезона. Сейчас мы пересмотрели свое решение

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Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе заявил, что клуб будет обращаться в ЭСК по ходу нынешнего сезона.
Фото: Getty Images
"Мы не обращались в ЭСК в течении прошлого сезона. Сейчас мы пересмотрели свое решение — в этом сезоне мы будем обращаться в ЭСК РФС", — сказал Асхабадзе.

Воронежская команда — единственная в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, которая ещё ни набрала ни одного очка по итогам трёх матчей. Команда Вадима Евсеева — единоличный аутсайдер.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Факел Асхабадзе
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