"Мы не обращались в ЭСК в течении прошлого сезона. Сейчас мы пересмотрели свое решение — в этом сезоне мы будем обращаться в ЭСК РФС", — сказал Асхабадзе.
Воронежская команда — единственная в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, которая ещё ни набрала ни одного очка по итогам трёх матчей. Команда Вадима Евсеева — единоличный аутсайдер.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Асхабадзе: "Факел" не обращался в ЭСК в течении прошлого сезона. Сейчас мы пересмотрели свое решение
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе заявил, что клуб будет обращаться в ЭСК по ходу нынешнего сезона.
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