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Агент Дзаньоло: переговоры с "Зенитом"? Это неправда. Нет ничего такого

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Клаудио Вигорелли, агент полузащитника "Галатасарая" Николы Дзаньоло, отреагировал на информацию о переговорах с "Зенитом".
Фото: Getty Images
"Это неправда. Нет ничего такого", — сказал Вигорелли.

Ранее появился информация, что 24-летнего футболиста родом из Италии хочет подписать "Зенит", который готов заплатить за него сумму отступных в размере 35 миллионов евро. Самому Дзаньоло клуб готов платить восемь миллионов евро в год.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Дзаньоло Зенит Галатасарай Российские трансферы
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