"Это неправда. Нет ничего такого", — сказал Вигорелли.
Ранее появился информация, что 24-летнего футболиста родом из Италии хочет подписать "Зенит", который готов заплатить за него сумму отступных в размере 35 миллионов евро. Самому Дзаньоло клуб готов платить восемь миллионов евро в год.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Агент Дзаньоло: переговоры с "Зенитом"? Это неправда. Нет ничего такого
Клаудио Вигорелли, агент полузащитника "Галатасарая" Николы Дзаньоло, отреагировал на информацию о переговорах с "Зенитом".
Фото: Getty Images