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Смолов – об отъезде норвежца из России: у Норманна не все так просто, как кажется

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Нападающий "Динамо" Федор Смолов прокомментировал своевольный отъезд норвежского полузащитника "бело-голубых" Матиаса Норманна из России.
Фото: ФК "Динамо"
– Попрощался ли Норманн с командой? Нет, но необидно. Я опять же не берусь судить, потому что у всех разные ситуации. На самом деле у него все не так просто, как кажется. Если он захочет, то прокомментирует сам.

Норманн просто вышел из чата? Да, как Клава Кока. На самом деле нет. Он просто не пришел на тренировку, и нам сказали, что он написал письмо, и его не будет не только сегодня, но и в целом», – цитирует Смолова Sport24.

На этой неделе гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров проинформировал о том, что полузащитник "бело-голубых" Матиас Норманн направил в клуб уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. 27-летний норвежец принял решение покинуть территорию России из соображений безопасности после атаки БПЛА на здания "Москва-Сити".

Норманна не смутили действующие договора с "Динамо" и "Ростовом". Арендное соглашение футболиста с московским клубом истекает 20 августа 2023 года. Контракт с дончанами действует до лета 2025 года. Оба клуба с непониманием отнеслись к ситуации с Норманном и заявили о своем твердом намерении добиться справедливости в арбитражном суде.


Динамо Смолов Норманн Ростов
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