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Брейдо: в среду Бистрович присоединится к ЦСКА, но пока продолжит тренироваться индивидуально

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, когда хавбек Кристиан Бистрович вернется в расположение клуба.
Фото: Чемпионат.com
- Кристиан в среду присоединится к команде, но продолжит работать по индивидуальной программе, потому что месяц назад ему сделали операцию. Предполагается, что восстановление займет еще какое-то время, поэтому пока он будет работать индивидуально.

25-летний хорватский центральный полузащитник Кристиан Бистрович перешел в московский ЦСКА зимой 2018 года. В минувшем сезоне хавбек выступал на правах аренды за "Лечче" в итальянской Серии А и за "Фортуну Ситтард" в чемпионате Нидерландов. Игрок принял участие в 25 матчах и отметился одним забитым мячом. Контракт хорвата с "армейцами" рассчитан до конца июня 2025 года.


Бистрович ЦСКА
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