– ЦСКА на старте сезона не хватает обоймы, потому что многие травмированы. К нам едут новые игроки — что-то, наверное, будет. Точнее не могу сказать. Сейчас, наверное, чувствуется, что нужны новые подписания, – цитирует Рядно "Чемпионат".
После четырех туров Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА имеет на своем счету девять набранных баллов. "Армейцы" располагаются на третьем месте в турнирной таблице. 13 августа столичные одержали победу над "Сочи" со счетом 3:1.
17-летний защитник Михаил Рядно является воспитанником московского ЦСКА. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах. Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Защитник ЦСКА Рядно: нам не хватает обоймы. Чувствуется, что нужны новые подписания
17-летний футболист московского ЦСКА Михаил Рядно считает, что "армейцам" следует усилить состав в текущее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"