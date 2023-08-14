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Защитник ЦСКА Рядно: нам не хватает обоймы. Чувствуется, что нужны новые подписания

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17-летний футболист московского ЦСКА Михаил Рядно считает, что "армейцам" следует усилить состав в текущее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"
ЦСКА на старте сезона не хватает обоймы, потому что многие травмированы. К нам едут новые игроки — что-то, наверное, будет. Точнее не могу сказать. Сейчас, наверное, чувствуется, что нужны новые подписания, – цитирует Рядно "Чемпионат".

После четырех туров Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА имеет на своем счету девять набранных баллов. "Армейцы" располагаются на третьем месте в турнирной таблице. 13 августа столичные одержали победу над "Сочи" со счетом 3:1.

17-летний защитник Михаил Рядно является воспитанником московского ЦСКА. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах. Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.


ЦСКА Российские трансферы
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