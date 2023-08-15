"Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков. Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию…" — сказал Слуцкий.
Напомним, ранее нападающий "Локомотива" пообещал засунуть журналисту телефон "в одно место" за вопросы и преследование его после матча. Сейчас 34-летний Дзюба восстанавливается после травмы, сроки его возвращения на поле неизвестны. Соглашение между форвардом и московской командой рассчитано до лета 2024 года.
Источник: "Коммент.Шоу" на YouTube.
Слуцкий — о словах Дзюбы в адрес журналиста: конечно, он работает для болельщиков, когда бежит за территорию
Футбольный эксперт Леонид Слуцкий, являющийся другом нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы, отреагировал на слова футболиста в адрес журналиста.
Фото: ФК "Локомотив"