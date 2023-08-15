"Безусловно, можно делать какие-то поправки в его поведении, но уж точно не журналистам. Им надо попросту от него отстать, не трогать колкими вопросами в ожидании соответствующей реакции", — сказал Кавазашвили.
Ранее Дзюба пообещал одному из журналистов засунуть телефон в одно место за один из вопросов после матча. После этого друг Артёма, футбольный эксперт Леонид Слуцкий, назвал журналиста "дебилом".
Источник: РИА Новости.
Кавазашвили: журналистам нужно попросту отстать от Дзюбы, не трогать колкими вопросами
Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с нападающим Артёмом Дзюбой и журналистом.
Фото: личный архив