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Кавазашвили: журналистам нужно попросту отстать от Дзюбы, не трогать колкими вопросами

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Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с нападающим Артёмом Дзюбой и журналистом.
Фото: личный архив
"Безусловно, можно делать какие-то поправки в его поведении, но уж точно не журналистам. Им надо попросту от него отстать, не трогать колкими вопросами в ожидании соответствующей реакции", — сказал Кавазашвили.

Ранее Дзюба пообещал одному из журналистов засунуть телефон в одно место за один из вопросов после матча. После этого друг Артёма, футбольный эксперт Леонид Слуцкий, назвал журналиста "дебилом".

Источник: РИА Новости.


Кавазашвили Дзюба Локомотив
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