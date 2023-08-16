"Считаю, что "Зенит" решил в этом плане опередить "Спартак" и начал рыдать раньше, чтобы выбить стул из-под ног своего конкурента, опередить его. Видя, что эта модель работает, решил ее тоже поюзать в этом году", — сказал Червиченко.
"Зенит" в четырёх матчах нового сезона чемпионата России набрал семь очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. Первое место занимает "Краснодар" со 100% показателем (12 очков из 12 возможных).
В следующем матче команда Сергея Семака сыграет на выезде со "Спартаком". Матч состоится 20 августа в Москве.
Источник: Metaratings.
Червиченко — об обращении "Зенита" в ЭСК: опередили "Спартак", начав рыдать раньше
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на обращение "Зенита" в ЭСК РФС по итогам матча с "Факелом" (2:0) в 4-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"