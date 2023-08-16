Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Чалов — об интересе ПАОКа: мне Фабрицио Романо в "личку" не писал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос об интересе к нему со стороны греческого ПАОКа.
Фото: ПФК ЦСКА
"Интерес ПАОКа? Я уже отвечал на этот вопрос. Захаряну Фабрицио Романо, заявивший об этом, писал в личку? Да, но мне он не писал", — сказал Чалов.

Ранее футбольный журналист Фабрицио Романо заявил, что подписать Фёдора Чалова хочет ПАОК. Чалов, который в нынешнем сезоне забил пять голов и отдал результативную передачу в семи матчах, связан контрактом с ЦСКА до конца 2024 года.

Источник: "Спорт-экспресс".


ПАОК Чалов ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится