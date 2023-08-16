"Интерес ПАОКа? Я уже отвечал на этот вопрос. Захаряну Фабрицио Романо, заявивший об этом, писал в личку? Да, но мне он не писал", — сказал Чалов.
Ранее футбольный журналист Фабрицио Романо заявил, что подписать Фёдора Чалова хочет ПАОК. Чалов, который в нынешнем сезоне забил пять голов и отдал результативную передачу в семи матчах, связан контрактом с ЦСКА до конца 2024 года.
Источник: "Спорт-экспресс".
Чалов — об интересе ПАОКа: мне Фабрицио Романо в "личку" не писал
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос об интересе к нему со стороны греческого ПАОКа.
Фото: ПФК ЦСКА