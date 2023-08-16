– Дзюбу пожалели и дали ему шанс на исправление, хотя можно было бы и пожестче наказать. Тем не менее, если ситуация повторится, условное наказание станет реальным. В последнее время у нас люди футбола ощущают себя отдельной кастой. Григорян нахамил девушке – не извинился. Безбородов жестковато поговорил с нашим коллегой – тоже как с гуся вода. Про Широкова говорить не приходится, он вообще хоть стой, хоть падай. Некоторые люди в российском футболе оборзели. С этим нужно что?то делать, – приводит слова Губерниев "Матч ТВ".
16 августа в Москве состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем рассматривался инцидент между футболистом "Локомотива" Артемом Дзюбой и 19-летним журналистом "РБ Спорт", произошедший на парковке "РЖД Арены" после окончания встречи 4-го тура чемпионата России между "железнодорожниками" и "Крыльями Советов". Игра завершилась вничью - 1:1.
Корреспондент задал 34-летнему форварду "красно-зеленых" вопрос, связанный с его предполагаемой результативностью в новом сезоне. Дзюба счел его провокационным и сначала отказался отвечать, а затем пригрозил "засунуть телефон в одно место" представителю СМИ. По итогам заседания глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о том, что нападающему вынесена двухматчевая дисквалификация условно. Кроме того, Дзюбе придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за свое поведение. Глава комитета отдельно отметил, что футболист не принес свои извинения журналисту издания.
Губерниев – об условной дисквалификации Дзюбы: некоторые люди в российском футболе оборзели
Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу на 2 матча РПЛ условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за инцидент с журналистом.
Фото: "Матч ТВ"