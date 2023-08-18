Как сообщает источник, "Зенит" связался с представителями футболиста "Байера" Сердара Азмуна. Петербургский клуб хочет убедить иранского игрока, чтобы тот вернулся в команду. Сине-бело-голубые предлагают нападающему контракт с зарплатой в 3 миллиона евро в год.
Ранее стало известно о том, что этим летом петербургский "Зенит" намерен приобрести нападающего леверкузенского "Байера" Сердара Азмуна. По слухам, немецкая команда не против продажи иранца. При этом за его уход она хочет выручить минимум 10 миллионов евро.
28-летний Азмун имеет действующее соглашение с леверкузенским "Байером" до лета 2027 года. С 2019 по 2022 год иранец выступал за петербургский "Зенит".
Источник: Sport24
Sport24: "Зенит" предлагает Азмуну 3 млн евро в год
Петербургский "Зенит" связался и нападающим леверкузенского "Байера" Сердаром Азмуном, чтобы убедить его вернуться в стан сине-бело-голубых.
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