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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
1 - 0 1 0
Нижний Новгород2 тайм
П1 1.05X 13П2 71
Спартак
19:30
ЗенитНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.6
Ахмат
20:00
ОренбургНе начат
П1 1.96X 3.95П2 3.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
0 - 0 0 0
Динамо МхЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
Алания2 тайм
П1 3.3X 2.1П2 3.45
Ленинградец
0 - 0 0 0
Акрон2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
4 - 0 4 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Челси1 тайм
П1 4.9X 2.94П2 2.02

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
20:00
ХетафеНе начат
П1 1.99X 3.2П2 4.6
Барселона
20:30
КадисНе начат
П1 1.27X 6.2П2 12
Бетис
22:30
АтлетикоНе начат
П1 3.65X 3.45П2 2.16

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.53X 4.1П2 7
Сассуоло
19:30
АталантаНе начат
П1 3.45X 3.65П2 2.1
Удинезе
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.85X 3.4П2 2.11
Лечче
21:45
ЛациоНе начат
П1 3.7X 3.3П2 2.19

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
4 - 1 4 1
МайнцЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
Дармштадт1 тайм
П1 1.17X 7П2 23

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
2 - 0 2 0
НантЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
НиццаЗавершен
Реймс
2 - 0 2 0
КлермонЗавершен
Монако
20:00
СтрасбурНе начат
П1 1.8X 4.2П2 4.3
Ланс
21:45
РеннНе начат
П1 2.5X 3.55П2 2.85
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Гафин: Чавес со своей стороны делает многое, чтобы "Динамо" смогло осуществить трансфер. Его поведение вызывает уважение

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о текущей ситуации с переходом опорного полузащитника мексиканской "Пачуки" Луиса Чавеса.
Фото: ФК "Пачука"
– Мы долго ведем сделку по Чавесу и не сходим с этой кандидатуры, потому что если мы верим в футболиста, то идем до конца. Это ровно тот случай. Надеюсь, что с обратной стороны ситуация такая же. На самом деле сам Чавес со своей стороны делает многое, чтобы мы смогли осуществить трансфер. Не сказать, что мы удивлены, но его поведение вызывает уважение, – приводит слова Гафина "Чемпионат".

На этой неделе стало известно, что хавбек Луис Чавес получил деньги от "Динамо", предназначенные для компенсации досрочного расторжения контракта с "Пачукой". На следующей неделе 27-летний мексиканец переведет деньги клубу, после чего на правах свободного агента сможет перейти в московскую команду. По информации СМИ, контракт Чавеса с "бело-голубыми" будет подписан на четыре сезона.

Будущий новичок "Динамо" играет в "Пачуке" с 2019 года. В минувшем сезоне на его счету 3 гола и 5 ассистов в 42 матчах за мексиканскую команду. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 8 млн евро.


Динамо Чавес Российские трансферы
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