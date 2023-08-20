– Мы долго ведем сделку по Чавесу и не сходим с этой кандидатуры, потому что если мы верим в футболиста, то идем до конца. Это ровно тот случай. Надеюсь, что с обратной стороны ситуация такая же. На самом деле сам Чавес со своей стороны делает многое, чтобы мы смогли осуществить трансфер. Не сказать, что мы удивлены, но его поведение вызывает уважение, – приводит слова Гафина "Чемпионат".
На этой неделе стало известно, что хавбек Луис Чавес получил деньги от "Динамо", предназначенные для компенсации досрочного расторжения контракта с "Пачукой". На следующей неделе 27-летний мексиканец переведет деньги клубу, после чего на правах свободного агента сможет перейти в московскую команду. По информации СМИ, контракт Чавеса с "бело-голубыми" будет подписан на четыре сезона.
Будущий новичок "Динамо" играет в "Пачуке" с 2019 года. В минувшем сезоне на его счету 3 гола и 5 ассистов в 42 матчах за мексиканскую команду. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 8 млн евро.
Гафин: Чавес со своей стороны делает многое, чтобы "Динамо" смогло осуществить трансфер. Его поведение вызывает уважение
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о текущей ситуации с переходом опорного полузащитника мексиканской "Пачуки" Луиса Чавеса.
Фото: ФК "Пачука"