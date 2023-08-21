"Это говорит о том, что чемпионат и показываемый футбол интересен зрителю. Бойкот фанатов Fan ID не удался? Мне не хотелось бы давать оценки. Мы видим положительную динамику в посещаемости матчей РПЛ", — сказал Дюков.
Напомним, с прошлого сезона для посещения матчей чемпионата России требуется "карта болельщика" (Fan ID). Многие фанатские объединения отказались от посещения матчей РПЛ из-за введений этой системы. Бойкот продолжается до сих пор.
Источник: Sport24.
Дюков — о посещаемости матча "Спартак" — "Зенит": РПЛ интересна зрителю, положительная динамика в посещаемости
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал большое количество болельщиков на матче между "Спартаком" и "Зенитом" (1:3) в пятом туре РПЛ.
Фото: РИА Новости