"Ждите официального объявления. Оно будет, когда финализируем все аспекты. Бабич приезжал посмотреть на игру", — сказал Малышев.
27-летний Бабич посетил матч "Спартака" с "Зенитом" (1:3) в пятом туре чемпионата России на "Открытие Банк Арене". Уроженец Боснии и Герцеговины является воспитанником местного клуба "Борац Баня-Лука", однако затем он провёл три года в академии "Войводины", а также принял решение выступать за сборную Сербии.
Источник: Sport24.
Гендир "Спартака" — о Бабиче: ждите официального объявления, он приезжал на матч с "Зенитом"
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал о скором подписании защитника "Альмерии" Срджана Бабича.
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