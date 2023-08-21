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Гендир "Спартака" — о Бабиче: ждите официального объявления, он приезжал на матч с "Зенитом"

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Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал о скором подписании защитника "Альмерии" Срджана Бабича.
Фото: Getty Images
"Ждите официального объявления. Оно будет, когда финализируем все аспекты. Бабич приезжал посмотреть на игру", — сказал Малышев.

27-летний Бабич посетил матч "Спартака" с "Зенитом" (1:3) в пятом туре чемпионата России на "Открытие Банк Арене". Уроженец Боснии и Герцеговины является воспитанником местного клуба "Борац Баня-Лука", однако затем он провёл три года в академии "Войводины", а также принял решение выступать за сборную Сербии.

Источник: Sport24.


Ла Лига Бабич Малышев Спартак Альмерия Российские трансферы
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