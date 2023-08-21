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Умяров: у "Спартака" каждый сезон есть шанс лишить "Зенит" лидерства, но зацепиться за него не удается

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Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров считает, что у красно-белых каждый сезон есть шанс прервать лидерство "Зенита", но у команды не получается за него зацепиться.
Фото: ФК "Спартак"
"Была возможность переломить историю с лидерством "Зенита"? Каждый сезон есть шанс, но уже давно у нас не получается зацепиться за него", — сказал Умяров.

23-летний Умяров в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Умяров выступает за команду с 2018 года.

Источник: Sport24.


Умяров Спартак Зенит
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