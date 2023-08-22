"У красно-белых есть проблемы в обороне, но это всем давно известно. Атака у Абаскаля хорошая, а с обороной проблемы", — сказал Тарханов.
Московский "Спартак" в семи матчах нынешнего сезона пропустил 16 голов, забив при этом 18 голов. В следующем туре команду ожидает противостояние с грозненским "Ахматом" на домашней арене. Матч состоится 26 августа.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Тарханов: всем давно известно, что у "Спартака" проблемы в обороне, но при этом атака хорошая
Прославленный российский тренер Александр Тарханов считает, что у московского "Спартака" большие проблемы в обороне.
Фото: "Чемпионат"