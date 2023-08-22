"Надеюсь, в ближайшее время новички появятся... Молодежь — это хорошо. Но как с таким составом можно конкурировать с тем же "Зенитом"? — сказал Газзаев.
ЦСКА в пяти матчах чемпионата России на старте сезона набрал девять очков и занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре команда Владимира Федотова отправится на выезд в Оренбург, где сыграет с местной командой.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Газзаев — о ЦСКА: молодежь — это хорошо. Но как с таким составом можно конкурировать с тем же "Зенитом"?
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев ожидает, что команду в летнее окно пополнят новички.
Фото: ПФК ЦСКА