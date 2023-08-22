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Газзаев — о ЦСКА: молодежь — это хорошо. Но как с таким составом можно конкурировать с тем же "Зенитом"?

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев ожидает, что команду в летнее окно пополнят новички.
Фото: ПФК ЦСКА
"Надеюсь, в ближайшее время новички появятся... Молодежь — это хорошо. Но как с таким составом можно конкурировать с тем же "Зенитом"? — сказал Газзаев.

ЦСКА в пяти матчах чемпионата России на старте сезона набрал девять очков и занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре команда Владимира Федотова отправится на выезд в Оренбург, где сыграет с местной командой.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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