– Критика Абаскаля абсолютно обоснована. Я не понимаю, что у него в голове. Как можно на такую важную игру придумать такой состав? Зобнин, Хлусевич, Литвинов на скамейке… Игра "Спартака" в первом тайме – это безобразие.
Абаскаль нравился поначалу, немного весной, но он провалил концовку прошлого чемпионата, неудачные результаты сейчас. Нет баланса, хотя привезли много новичков, которых хотел тренер. Думаю, что руководство задаст вопросы Абаскалю после этой игры. И по составу, и по заменам, – приводит слова Генича "Матч ТВ".
В минувшее воскресенье "Зенит" на выезде одержал победу над "Спартаком" в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. Три очка "сине-бело-голубым" принесли дубль Вендела и гол в компенсированное время Матео Кассьерры. Автором единственного гола у "Спартака" стал Александр Соболев, реализовавший 11-метровый удар, который был назначен за игру рукой в своей штрафной площади Вильмара Барриоса.
После игры наставник "красно-белых" Гильермо Абаскаль подверг жесткой критике решение судьи Сергея Карасева показать желтую карточку хабеку хозяев Михаилу Игнатову. Испанец заявил, что это предупреждение повлияло на исход встречи, так как не позволило футболистам его команды в оставшееся время смело вступать в единоборства и активно прессинговать соперников.
Генич: не понимаю, что у Абаскаля в голове. Как можно на такую важную игру придумать такой состав?
Комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич поддержал критику общественности в адрес главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля по поводу выбора стартового состава на домашнюю игру с "Зенитом" (1:3).
Фото: "Матч ТВ"