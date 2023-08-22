– Насколько мне известно, "Бенфика" готова продать Нереса в "Зенит" только за 100 млн евро. За меньшую сумму португальский клуб продавать бразильца не готов. Может ли "Зенит" сторговаться с "Бенфикой" на 45 млн евро с щедрыми бонусами? Не думаю, "Бенфика" уже потеряла несколько основных игроков и не может позволить себе потерять еще одного, – цитирует Барбозу Metaratings.
Ранее сообщалось, что "Зенит" предложил "Бенфике" 45 млн евро за нападающего. Действующий контракт между "Бенфикой" и Нересом рассчитан до конца сезона-2026/27. Ранее 26-летний бразилец играл за амстердамский "Аякс" и донецкий "Шахтер", из которого перебрался в Лиссабон летом прошлого года. Его рыночная стоимость оценивается в 25 млн евро. В прошлом сезоне Нерес провел за "Бенфику" 49 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и 16 раз ассистировав партнерам.
Агент Барбоза: "Бенфика" готова продать Нереса в "Зенит" только за 100 млн евро
Известный португальский агент Паулу Барбоза заявил, что "Бенфика" не продаст "Зениту" бразильского форварда Давида Нереса за 45 млн евро.
Фото: ФК "Бенфика"