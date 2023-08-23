Капитан "Текстильщика": уровень "Амкала" выше, чем у многих команд Второй лиги

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Капитан ивановского "Текстильщика" Александр Елисеев прокомментировал победу своей команды над "Амкалом" (0:0, 4:3 по пен) в Кубке России.
Фото: ФК "Текстильщик"
– Там профессиональные футболисты в основном играют. Кто-то играл во втором дивизионе, кто-то в первом, кто-то в Премьер-Лигу прошел. Поэтому у них уровень выше, чем у многих команд Второй лиги. Поэтому была нормальная кубковая игра.

Вчера, 22 августа 2023 года, в Иваново состоялась игра 1/128 финала Кубка России. В рамках нее местный "Текстильщик" сразился против "Амкала", который является медиафутбольным клубом. Основное время встречи завершилось вничью – 0:0. Дело дошло до серии пенальти. По итогам 11-метровых ударов сильнее оказались хозяева – 4:3. Таким образом, "Текстильщик" вышел в следующую стадию Кубка России. Примечательно, что в прошлом году "Текстильщик" выбил из турнира другую медиафутбольную команду – 2DROTS.

Источник: "РБ Спорт"


Текстильщик Амкал Кубок России
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