Как утверждает источник, помимо 2 млн евро, клуб из Генуи согласен включить в контракт бонусы за различные достижения. Ранее журналист Николо Скира написал, что 30-летний уругваец близок к возвращению в "Дженоа", цвета которого защищал с 2015 по 2018 годы.
Лаксальт перешел в "Динамо" из "Милана" летом 2021 года. Сумма трансфера полузащитника сборной Уругвая составила 3,5 млн евро. Трудовой договор защитника с "бело-голубыми" рассчитан до конца сезона-2023/24. Текущая рыночная стоимость Лаксальта оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Дженоа" предлагает 2 млн евро за защитника "Динамо" Лаксальта
Клуб итальянской Серии А "Дженоа" предлагает московскому "Динамо" 2 млн евро за уругвайского защитника Диего Лаксальта.
Фото: ФК "Динамо"