"Бывают моменты, когда даже хороший футболист не находит общего языка с тренером или не понимает его. А Федотов — это достаточно солидный и сильный тренер, который не будет терпеть футболиста, недовольно машущего лапками, когда его меняют. Я думаю, причина в первую очередь в этом... А у Карраскаля, возможно, лучше получится в "Динамо" с Личкой", — сказал Стипиди.
25-летний Карраскаль перешёл в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года, когда командой руководил Алексей Березуцкий. Летом того же года армейцы выкупили права на колумбийского футболиста у "Ривер Плейта", а также назначили на пост главного тренера Владимира Федотова. Всего Карраскаль в ЦСКА забил семь голов и отдал семь результативных передач в 47 матчах. В нынешнем сезоне спортсмен не выходил на поле из-за травмы.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Стипиди: у Карраскаля, возможно, лучше получится в "Динамо" с Личкой, нежели с Федотовым в ЦСКА
Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди высказался на тему возможного перехода полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в "Динамо".
Фото: Матч ТВ