— Трансферное окно еще открыто, к вам проявляли интерес? Слушайте, все возможно, поэтому не буду ничего говорить. То есть все?таки вами интересовались? Будет хорошее предложение — рассмотрим. Пока я здесь, меня все устраивает, — сказал Ахметов "Матч ТВ".
25-летний Ильзат Ахметов стал игроком "Краснодара" в июле 2022 года. Его действующее соглашение с "быками" рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной России в три миллиона евро. В нынешнем сезоне Ахметов принял участие в восьми матчах южан. Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Полузащитник "Краснодара" Ахметов: будет хорошее предложение — рассмотрим. Пока меня все устраивает
Полузащитник "Краснодара" и сборной России Ильзат Ахметов высказался о своем будущем.
Фото: РИА Новости