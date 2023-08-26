"Спартак" не поздравил меня с днём рождения в соцсетях? Я уже привык. Видите, и Федуна уже не поздравляют. Мне обидно? Мне стоит обижаться?" — сказал Глушаков.
27 января Глушакову исполнилось 36 лет. За "Спартак" полузащитник играл с 2013 по 2019 год, приняв за это время участие в 173 матчах, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Вместе с красно-белыми Глушаков выиграл РПЛ и Суперкубок России.
Источник: Sport24.
Глушаков: "Спартак" не поздравляет меня с днем рождения? Я уже привык, почему мне стоит обижаться?
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отреагировал на то, что клуб не поздравил его с днём рождения в соцсетях.
Фото: ФК "Спартак"