Нигматуллин: у меня три "сухих" матча в РПЛ? Спасибо ребятам, особо в игру не вступал

Вратарь "Пари НН" Артур Нигматуллин прокомментировал тот факт, что у него уже три "сухих" матча в РПЛ из шести возможных.

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В нынешнем сезоне 32-летний Нигматуллин пропустил в этих шести встречах пять мячей. Он выступает за нижегородскую команду с 2021 года. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на два сезона.



Источник: "Три сухих матча в нынешнем сезоне РПЛ? Спасибо ребятам, что блокируют удары. В этих трех матчах я особо в игру не вступал", — сказал Нигматуллин.В нынешнем сезоне 32-летний Нигматуллин пропустил в этих шести встречах пять мячей. Он выступает за нижегородскую команду с 2021 года. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на два сезона.Источник: Sport24