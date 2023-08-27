"Сергей прошел путь тренера поступательно и поэтапно. Вывел "Балтику" в элиту футбола — большой труд! Отдаю должное Сергею Игнашевичу.
Если его сравнивать с Кержаковым, то Александр авансом получил клубы. Как раз Сербия ему даст опыт, и посмотрим, как дальше пойдет его работа", — сказал Ташуев.
Сергей Игнашевич работает в калининградском клубе с октября 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в Первой лиге сезона-2022/2023, получив автоматическое повышение. "Балтика" вернулась в высший дивизион России спустя десятилетия.
Александр Кержаков в июне 2023 года получил назначение в сербский клуб "Спартак" из Суботицы.
Источник: Sport24.
Ташуев: Игнашевич вывел "Балтику" в элиту — большой труд. Кержаков получал клубы авансом
Российский тренер Сергей Ташуев высказался о наставнике "Балтики" Сергее Игнашевиче и "Спартака" (Суботица) Александре Кержакове.
Фото: ФК "Ахмат"