Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
П1 2.73X 3П2 2.91

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 2 4 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
1 - 2 1 2
ТюменьЗавершен
Нефтехимик
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Динамо Мх
1 - 1 1 1
Шинник2 тайм
П1 4.3X 1.36П2 9.6
Черноморец
0 - 0 0 0
КАМАЗ2 тайм
П1 4.37X 1.4П2 6.39

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бернли
1 - 3 1 3
Астон ВиллаЗавершен
Шеффилд
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Ньюкасл
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
3 - 4 3 4
БарселонаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм
П1 1.75X 3.6П2 5.1
Атлетик
22:30
БетисНе начат
П1 2X 3.45П2 4.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
2 - 0 2 0
Лечче2 тайм
П1 1.05X 14.5П2 32
Ювентус
1 - 1 1 1
Болонья2 тайм
Наполи
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.35X 6П2 8.8
Лацио
21:45
ДженоаНе начат
П1 1.78X 3.85П2 4.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
АугсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
2 - 2 2 2
ГаврЗавершен
Монпелье
1 - 3 1 3
РеймсЗавершен
Страсбур
2 - 0 2 0
ТулузаЗавершен
Клермон
0 - 1 0 1
МецЗавершен
Лорьян
4 - 1 4 1
ЛилльЗавершен
Ницца
21:45
ЛионНе начат
П1 1.99X 3.8П2 3.75
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент – на вопрос о возможном переходе Щенникова в "Торпедо": время покажет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в московское "Торпедо".
Фото: "Чемпионат"
— Время покажет. Вы же все читали и все знаете. В ближайшее время будет ясность, пока комментировать нечего, — цитирует Пушкина "Матч ТВ".

В настоящее время Георгий Щенников пребывает в статусе свободного агента. Этим летом он покинул московский ЦСКА. Недавно в СМИ появились слухи о том, что столичное "Торпедо" может подписать фулбэка. "Автозаводцы" готовы предоставить российскому футболисту 2-летнее соглашение.

У московского "Торпедо" 10 баллов после шести матчей Первой лиги. Черно-белые идут на 8 месте в турнирной таблице.


Щенников Российские трансферы Торпедо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится