— Время покажет. Вы же все читали и все знаете. В ближайшее время будет ясность, пока комментировать нечего, — цитирует Пушкина "Матч ТВ".
В настоящее время Георгий Щенников пребывает в статусе свободного агента. Этим летом он покинул московский ЦСКА. Недавно в СМИ появились слухи о том, что столичное "Торпедо" может подписать фулбэка. "Автозаводцы" готовы предоставить российскому футболисту 2-летнее соглашение.
У московского "Торпедо" 10 баллов после шести матчей Первой лиги. Черно-белые идут на 8 месте в турнирной таблице.
Агент – на вопрос о возможном переходе Щенникова в "Торпедо": время покажет
Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в московское "Торпедо".
Фото: "Чемпионат"