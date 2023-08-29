Как утверждает источник, клуб Лиги 1 сделал предложение "Сочи" по поводу перехода 23-летнего словенца. "Канарейки" настроены оформить сделку на этой неделе до закрытия трансферного окна в чемпионате Франции. Ранее сообщалось о переговорах по Дркушичу между "Сочи" и "Црвеной Звездой", однако клубам не удалось прийти к компромиссу по финансовым условиям.
На старте текущего сезона Дркушич забил единственный гол в 6 матчах РПЛ за "Сочи". Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. Словенец перешел в российский клуб в январе 2022 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/25.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Сочи" Дркушич может стать футболистом "Нанта"
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич попал в сферу интересов французского "Нанта".
Фото: ФК "Сочи"