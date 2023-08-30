Нобоа: моменты создаем, а гола нет. Мы уже не знаем, что делать. Сидим потом в раздевалке и смотрим друг на друга
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка России против ЦСКА (0:0, 4:5 по пенальти).
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"В каждой игре у нас проблемы впереди. Создаем два-три момента, а гола нет. Мы уже не знаем, что делать. Каждый раз после матчей мы сидим в раздевалке и смотрим друг на друга. Акинфеев конечно хороший вратарь, но то же самое было с "Локомотивом" и "Ахматом"... Что делать? Тренироваться и еще раз тренироваться, других вариантов нет. Может в церковь сходить? Наверное, я тоже уже об этом думал. У меня был момент, где всего метр до ворот и я не попал. Насколько мы сами страдаем от такого поля? Конечно, тяжело играть на таком поле, но наверху решили, что так лучше. Но мы тренируемся на другом поле. Хотели бы мы временно переехать на другой стадион? Я думаю, лучше играть здесь. Мы смотрели календарь и дома мы играем только со "Спартаком", а остальные матчи на выезде", - приводит слова Нобоа корреспондент Rusfootball.info из Сочи.