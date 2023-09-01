"Реально было пробиться в состав ЦСКА, учитывая, что в числе конкурентов был Расмус Эльм? Практически нет. Эльм был в полном порядке — техничный, с видением поля, качественно исполнял стандарты. Классическая «восьмерка». Мог бы многого добиться, если бы не болезнь", — сказал Нетфуллин.
30-летний Нетфуллин находился в структуре ЦСКА с 2011 по 2014 год. За первую команду армейцев полузащитник принял участие в 10 матчах, не отметившись результативными действиями. Сейчас Нетфуллин играет за "Химки" в Первой лиге.
35-летний Эльм играл за ЦСКА с 2012 по 2015 год, выиграв с командой два чемпионата, Кубок и Суперкубок России. В 2020 году шведский спортсмен завершил карьеру.
Источник: Sport24.
Нетфуллин: пробиться в ЦСКА при Эльме было невозможно. Он был в полном порядке
Бывший полузащитник ЦСКА Равиль Нетфуллин высказался об экс-хавбеке армейцев Расмусе Эльме.
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